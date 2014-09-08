Стихотворения, которые надо перечитывать
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Поделиться22014-09-08 16:57:57
Николай Заболоцкий
Не позволяй душе лениться
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Поделиться32014-09-08 20:19:00
Так щедро август звезды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
И обращались лица ростовчан
И всех южан - навстречу их паденью.
Я добрую благодарю судьбу
Так падали мне на плечи созвездья,
Как падают в заброшенном саду
Сирени неопрятные соцветья.
Подолгу наблюдали мы закат
Соседей наших клавиши сердили,
К старинному роялю музыкант
Склонял свои печальные седины.
Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
По твоему созвучию со мной
Нельзя было нарушить и расторгнуть.
В ту осень так горели маяки,
Бульварами шагали моряки,
И девушки в косынках пробегали.
Все то же там паденье звезд и зной,
Все так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
Две ноты взятые одновременно.
Б.Ахмадулина
Поделиться42014-09-10 15:31:59
Дай нищему на опохмелку денег.
Ты сам-то кто? Бродяга и бездельник,
дурак, игрок.
Не первой молодости нравящийся дамам,
давно небритый человек со шрамом,
сопляк, сынок.
Дай просто так и не проси молиться
за душу грешную - когда начнёт креститься,
останови.
...От одиночества, от злости, от обиды
на самого, с которым будем квиты, -
не из любви.
Б.Рыжий
Поделиться52014-09-10 15:36:21
Я прошу прощения. Вчера прочла сборник стихов Сергея Уханова, неформатные стихи, но сильные. Но я даже не буду их здесь постить, дабы ничей слух не оскорблять , только одно, маааленькое. Уж очень меня зацепило. Пронзительное такое, и все слова не лишние. Если Админы уберут, не обижусь.
среди немолчного напева
о моя маленькая тварь
всегда лютующего тела
остохуевшая печаль
Поделиться62014-09-11 19:15:03
не знаю автора, но очень красиво:
Озябший лист касается земли..
И не слышны теперь июля грозы,
Скучают пожелтевшие берёзы,
О тёплых днях, которые ушли..
Танцуют листья свой прощальный блюз,
Красавцы клёны заиграли цветом.
И веточки с рябиновым браслетом,
С прохладой возрождают свой союз.
Природа в буйстве цвета разошлась,
Играя в рыжих красках, разгулялась.
Последними лучами наслаждаясь,
В осеннем вальсе медленно кружась..
И я под шелест грустного дождя,
В златую осень - осень колдовскую,
Сегодня о любви своей тоскую,
По роще позолоченной бродя..
Поделиться72014-09-11 23:28:00
Сергей Есенин
Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья…
Глупое сердце, не бейся.
Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.
Все мы порою, как дети.
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.
Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.
Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.
Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.
Поделиться82014-09-11 23:58:49
Не Вы — а я люблю! Не Вы — а я богата...
Для Вас — по-прежнему осталось все,
А для меня — весь мир стал полон аромата,
Запело все и зацвело...
В мою всегда нахмуренную душу
Ворвалась жизнь, ласкаясь и дразня,
И золотом лучей своих огнистых
Забрызгала меня...
И если б я Вам рассказала,
Какая там весна,
Я знаю, Вам бы грустно стало
И жаль себя...
Но я не расскажу! Мне стыдно перед Вами,
Что жить так хорошо...
Что Вы мне столько счастья дали,
Не разделив его...
Мне спрятать хочется от Вас сиянье света,
Мне хочется глаза закрыть,
И я не знаю, что Вам дать за это
И как мне Вас благодарить...
Аделаида Герцык
Поделиться92014-09-12 00:07:35
Школьный курс , но оценивать начинаешь много позже ...
Пушкин А.С.
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
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Поделиться102014-09-12 00:20:28
У меня тоже на тему любви из почти классики самое ...близкое,что ли))
￼￼
* * *
Любовь твоя жаждет так много,
Рыдая, прося, упрекая...
Люби его молча и строго,
Люби его, медленно тая.
Свети ему пламенем белым -
Бездымно, безгрустно, безвольно.
Люби его радостно телом,
А сердцем люби его больно.
Пусть призрак, творимый любовью,
Лица не заслонит иного,-
Люби его с плотью и кровью -
Простого, живого, земного...
Храня его знак суеверно,
Не бойся врага в иноверце...
Люби его метко и верно -
Люби его в самое сердце!
М.Волошин